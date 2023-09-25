Merkez Bankası'ndan KKM için yeni karar

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Merkez Bankası, KKM hesaplarla ilgili yeni bir karar aldı.

Türk lirası dönüşümlü KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?



KKM'de asgari faiz oranı politika faizi olarak uygulanıyordu. Bankalar en az politika faizi kadar faiz vermek zorundaydı. Politika faizi yüzde 30 düzeyinde bulunuyor.

Yapılan yeni düzenleme TL vadeli mevduatları cazip kılmayı destekliyor. Kararla birlikte KKM'ye verilen faizin bir cazibesi kalmayacak. Böylece bankalar KKM için daha düşük faiz verebilecek.

Merkez Bankası'nın politika faizinden düşük oranlar uygulanan KKM hesaplarında kur farkının banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek ancak politika faizi ile hesaplanan tutardan düşük olması durumunda aradaki farkın tamamı banka tarafından karşılanacak.



Kur farkının politika faizi ile hesaplanan tutardan yüksek olması durumunda ise söz konusu destek tutarının, politika faizi ile hesaplanan tutara kadar olan kısmı banka tarafından ödenirken üzerindeki kısmı Merkez Bankası tarafından ödenecek.



ÜST SINIR DA KALDIRILMIŞTI



Kur korumalı hesaplarda politika faizinin 300 baz puan üstündeki azami faiz uygulaması mart ayında sona ermişti. Buna göre üst sınırı bankalar belirliyor.

TL'Yİ CAZİP KILMAK İÇİN ADIMLAR ATILDI

Merkez Bankası, Türk Lirası mevduatı cazip kılmak amacıyla bir dizi adım atmıştı.



Ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında kur korumalı hesapların TL mevduata dahil olduğu TL payı rasyosu yürürlükten kaldırılarak yerine kur korumalı hesapları TL mevduat olarak dikkate almayan ve standart yerel para olan TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmayı hedefleyen yeni bir TL payı rasyosu getirilmişti.



Eylül ayında ise TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi, yüzde 2,5'e yükseltilmişti. Ayrıca, TL'ye geçiş ve yenileme ile TL payı hesaplamalarında revizyona gidilmişti.



Öte yandan, kredi akışını rahatlatmak amacıyla, ihracat, yatırım ve KOBİ kredilerinde fatura muafiyet sınırı 50 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarılmıştı.