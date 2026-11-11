Merkez Bankası kredi büyüme sınırlarını yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti.

Merkez Bankası tarafından yayımlanan "Makroihtiyati Çerçeveye İlişkin Basın Duyurusu" ile ihtiyaç, taşıt ve ticari kredilere yönelik büyüme sınırları artırıldı.

İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİLERİNDE SINIR YÜKSELTİLDİ

Yeni düzenlemeye göre, tüketicilere kullandırılan ihtiyaç kredilerinde sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e çıkarıldı.

Taşıt kredilerinde de aynı değişikliğe gidilerek büyüme sınırı yüzde 3,5 olarak belirlendi.

KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerde büyüme sınırı yüzde 5'ten yüzde 5,5'e yükseltildi.

KOBİ dışındaki işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde ise sınır yüzde 2'den yüzde 2,5'e çıkarıldı.

Böylece dört kredi kategorisinin tamamında sekiz haftalık büyüme sınırları 0,5 puan artırılmış oldu.

ZORUNLU KARŞILIKLARDA DA DEĞİŞİKLİK

Merkez Bankası, kredi büyüme sınırlarının yanı sıra zorunlu karşılık uygulamasında da düzenleme yaptı.

Buna göre, bankaların ve finansman şirketlerinin bir yıldan uzun vadeli Türk lirası ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükleri için tesis ettikleri zorunlu karşılıklara Türk lirası cinsinden faiz veya telafi ödemesi yapılmasına karar verildi.

TCMB, söz konusu düzenlemelerin makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla hayata geçirildiğini bildirdi.