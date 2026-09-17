Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi
17.09.2026 09:54
Son Güncelleme: 17.09.2026 09:55
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacağını açıkladı.
Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) likidite imkânları gözden geçirdi.
Bu çerçevede, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacak.
TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecek.
TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacak.
Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi hâlinde her türlü ek tedbir alınacak.