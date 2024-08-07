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Merkez Bankası'ndan reeskont kredilerinde bir ilk

Merkez Bankası, temmuz ayında ihracat reeskont aracılığıyla ilk kez döviz alımı yapmadı.

Merkez Bankası'ndan reeskont kredilerinde bir ilk
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Türkiye Cumhuriyet () temmuz ayında reeskont kredileri aracılığıyla döviz alımı yapmadı.

Böylece 2013’ten beri yayınlanan veride ilk kez aylık döviz alım tutarı temmuzda sıfır olarak gerçekleşti.

Mart ayından bu yana ihracat reeskont kredileri aracılığıyla aylık döviz alım tutarlarında yavaşlama ivmesi dikkat çekiyordu.

Nisan ayında alımlar 98 milyon dolara kadar gerilerken, haziran ayında 103 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Reeskont aracılığıyla döviz alımı Temmuz 2020'de 3,1 milyar dolar ile zirveyi görmüştü.

Bu yılın ilk 6 ayında alınan döviz miktarı ise 1 milyar 322 milyon dolar olarak belirlendi.

İhracatçılara kullandırılan reeskont kredilerinin geri ödemeleri döviz cinsinden yapılıyor.

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