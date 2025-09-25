Merkez Bankası’ndan sıkı para politikası mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, New York’ta yatırımcılarla bir araya geldi. Karahan’ın yaptığı sunumda, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Merkez Bankası’nın paylaştığı sunuma göre, enflasyon görünümünde geçici hedeflerden önemli bir sapma olması halinde para politikası daha da sıkılaştırılacak. Politika adımlarının büyüklüğü ise her toplantıda enflasyon görünümü dikkate alınarak ihtiyatlı bir şekilde gözden geçirilecek.

Karahan, Para Politikası Kurulu’nun faiz kararlarını dezenflasyon için gerekli sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceğini ifade etti. Orta Vadeli Program’da yer alan makroekonomik çerçevenin de bu sürece katkı sunacağı belirtildi.

Sunumda ayrıca, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürecek sıkı para politikasının; talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini destekleyeceği kaydedildi.