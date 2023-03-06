ntv.com.tr

Merkez Bankası'ndan 'Şubat' raporu: Gıda fiyatları artmaya devam ediyor

Merkez Bankası Şubat enflasyonunda yaşanan yıllık düşüşe rağmen, Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporunda gıda fiyatlarındaki artışı işaret etti. Raporda, enerjide düşüş gıdada artış dikkat çekiyor.

Merkez Bankası'ndan 'Şubat' raporu: Gıda fiyatları artmaya devam ediyor

Şubat Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı. 

Şubat ayı değerlendirmesini yayımlayan Merkez Bankası şubatta enerji fiyatlarındaki düşüş ivmesiyle birlikte, gıda fiyatlarındaki yüksek seyre dikkat çekti.

Gıda fiyatlarının sebze, kırmızı et ile süt ve süt ürünleri öncülüğünde yüksek bir oranda artmaya devam ettiği kaydedildi. Şubat döneminde enerjide belirgin olmak üzere tüm ana gruplarda düşüş olduğu, temel mal grubunda aylık artışların yavaşladığı vurgulandı.

Hizmetlerde fiyat artışının bir önceki aya göre yavaşlamakla birlikte, yemek hizmetleri, eğitim, bakım-onarım gibi kalemler öncülüğünde yüksek seyrettiği; kirada aylık artış oranının bir önceki aya kıyasla önemli ölçüde gerilediği belirtildi.

Şubatta yıllık enflasyon yüzde 55,2'ye gerilemişti.

Kırmızı ette fiyat artışına karşı önlem
Kırmızı ette fiyat artışına karşı önlem Haberi Görüntüle

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...