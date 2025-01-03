Merkez Bankası'ndan temkinli mesajlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 2,5 puan indirimle yüzde 47,50 seviyesine çektiği toplantının tutanaklarını yayımladı.



Toplantı tutanaklarına göre para politikasındaki kararlı duruş ve yurt içi talepte dengelenme aylık enflasyonun ana eğilimini düşürdü, dezenflasyon sürecini güçlendirdi. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağladı.



Merkez Bankası'nın 26 Aralık'ta gerçekleştirdiği toplantının tutanaklarında aylık enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceği mesajı yer aldı.



Kurulun kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacağı aktarıldı.



Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağı kaydedildi.



Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği belirtildi.



Mevsim etkilerinden arındırılmış gıda dışı aylık tüketici enflasyonunun kademeli bir yavaşlama eğilimi içerisinde olduğu bildirildi.