Merkez Bankası'ndan Türk Lirası mevduatı için yeni adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankacılık sistemindeki TL mevduat payını artırmayı amaçlayan adımları kapsamında kur korumalı mevduata (KKM) uygulanacak en düşük faiz oranını yüzde 35'e düşürdü.



TCMB uygulama talimatında yaptığı değişiklikle, "KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırını politika faiz oranının yüzde 80'inden yüzde 70'ine" düşürdü. Bu değişiklik ile KKM'de en düşük faiz oranı yüzde 40'tan yüzde 35'e indirilmiş oldu. TCMB'nin politika faizi yüzde 50 seviyesinde.



TCMB'nin adımları KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi ve KKM hesaplarının azaltılması kapsamında atılan adımların devamı niteliğinde.



Ayrıca bankalara giden yazıya göre, yeni açılacak ve yenilenecek KKM hesapları için de ek getiri gibi isimler altında bir ödeme yapılamayacak.



TCMB'nin bu değişikleri 22 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.