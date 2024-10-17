Merkez Bankası'ndan yedinci pas

Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı.

Merkez Bankası (TCMB), politika faizini piyasa beklentilerinine paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Böylece faiz üst üste yedinci ayda da değişmedi.



TCMB, Haziran 2023'ten bu yıl mart ayına kadar olan dönemde politika faizini 41,5 puan artırarak yüzde 50'ye yükseltti.



TCMB'DEN ENFLASYON MESAJI



Para Politikası Kurulu (PPK) karar metninde, geçen aya göre en belirgin farklılık enflasyona dair mesajlar oldu.



PPK metninde, "Eylül ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar yükselmiştir" ifadesi yer aldı.

Metinde, "Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır." cümlesi dikkat çekti.



Geçen ay metne eklenen, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır." ifadesi bu metinde de korundu.

MERKEZ'İN KARARI NASIL YORUMLANDI?

Merkez Bankası'nın kararından faiz indirimlerine dair bir mesaj çıkmadı.



Ekonomistler, kasım ayında bir indirime kapının tam olarak kapanmadığını ancak aralık ve ocak ayında indirim ihtimalinin daha yüksek olduğu yorumunu yaptı.



Enflasyona ilişkin mesajları değerlendiren ekonomistler, faiz indirimlerinin henüz TCMB'nin gündeminde olmadığını belirtti.



MERKEZ BANKASI AÇIKLAMASININ TAM METNİ

PPK karar metninde şu ifadeler kullanıldı:

"Eylül ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar yükselmiştir.

Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir.

HİZMET ENFLASYONUNDA DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞECEK

Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir.

Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır.

Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir.



SIKI DURUŞA DEVAM VURGUSU



Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir.

Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir.

Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.



İLAVE ADIM SİNYALİ



Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir.

Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.



Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.



GÖSTERGELER YAKINDAN TAKİP EDİLECEK



Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."