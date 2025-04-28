Merkez Bankası'ndan yeni adım
Merkez Bankası, zorunlu karşılıklara ödenen faiz ile ilgili hesap değişikliğine gitti.
Merkez Bankası, bankalara uygulama talimatı gönderdi.
Zorunlu karşılıklara ödenen faizin ağırlıklı ortalama fonlama faizi ile yapılacağı açıklandı.
Politika faizi yüzde 46 seviyesinde bulunurken ağırlıklı ortalama fonlama faizi koridorun üst bandına yakın oluşturuluyor.
Merkez Bankası, son toplantısında faiz koridorunun üst bandını yüzde 49'a yükseltmişti.
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