Merkez Bankası'ndan yeni adım: 50 milyar liralık ihale açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir ay vadeli 50 milyar lira tutarında likidite senedi için ihale açtı.



TCMB, cuma günü vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verildiğini açıklamıştı.

Buna göre, 50 milyar lira tutarında TRM240425T14 ISIN kodlu kağıt için ihaleye çıkıldı.



Yarın valörlü tahvil için teklifler saat 11.00-11.45 arasında alınacak.

21 Mart itibarıyla sistemde 674,1 milyar lira likidite fazlası kaydedildi.



TCMB, döviz alımları nedeniyle piyasada kalan fazla Türk Lirası'nın çekilmesini amaçlayan uygulamayı en son Temmuz 2007'de başvurmuştu.