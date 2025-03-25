Merkez Bankası'ndan yeni adım: Vadeli döviz işlemleri başladı

Merkez Bankası, döviz piyasalarını dengelemek amacıyla Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerini (NDF) başlattı.

Merkez Bankası'ndan yeni adım: Vadeli döviz işlemleri başladı

Türkiye Cumhuriyet (TCMB), Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Satım (NDF) işlemlerine başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bu hamle, döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmaların hemen ardından geldi.

TCMB'nin adımı döviz kuru üzerindeki baskıyı hafifletmeye yönelik kritik bir müdahale olarak değerlendiriliyor.

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Söz konusu işlemler kapsamında belirli bir vadede kurunu önceden belirliyor.

Taraflar, belirlenen vadede önceden anlaşılan kur üzerinden işlem gerçekleştiriyor.

İşlemlerde döviz transferi yerine sadece kur farkı Türk Lirası olarak ödeniyor.

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