Merkez Bankası'ndan yeni adımlar

Merkez Bankası, politika faizi artışının ardından Türk Lirası'nı destekleyen yeni adımlar attı.



Merkez Bankası, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak için TL depo alım ihalesi düzenlemeye başlayacak.



Merkez Bankası tarafından faiz kararının hemen ardından yapılan açıklamada, "Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve

kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenlenecektir." denildi.



MENKUL KIYMET TESİSİ ORANI İNDİRİLDİ



Merkez Bankası, sadeleşme adımları kapsamında bankalar ve bazı finansal kuruluşların yabancı para yükümlülükleri için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesisi oranını yüzde 4'e indirecek.



Yapılan açıklamaya göre ayrıca 29/12/2023 tarihinde sonlanacak olan kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama 6 ay süre ile uzatılacak.



Depremin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla deprem bölgesine kullandırılan kredilerin menkul kıymet tesis uygulamasından muafiyetine yönelik hususlar da Haziran 2024'e kadar devam edecek.



Merkez Bankası açıklamada TL mevduatın önceliklendirilmesine ilişkin politikalar kapsamında TL mevduatı destekleyici adımlar atmaya

devam edeceğini belirtti.

