Merkez Bankası'ndan yeni hamle: 20 yıl sonra devreye aldı

Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekti.



Para Politikası Kurulu (PPK) metninde sterilizasyon araçlarında ek tedbir alınabileceği mesajı gelmişti.



Ekonomistler, piyasada oluşan rekor 1,1 trilyon liralık fazlanın çekilmesine yönelik bir adım atılmasını bekliyordu.



TCMB, yeni adımı ile sterilizasyon araçlarına bir ay vadeli TL depo alım ihalesini ekledi.

Banka, bu adım ile piyasadaki fazla Türk Lirası'nı toplamayı hedefliyor.



2004'ten beri ilk kez bir ay vadeli ihale açılırken tutar 100 milyar TL oldu.



PPK metninde, "Likidite koşulları yakından izlenecek ve sterilizasyon araçları ek tedbirlerle etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir" denilmişti.



Ekonomistler, TCMB'nin rezerv artışının sistemde oluşan fazlalığın ana nedeni olduğunu belirtiliyor.