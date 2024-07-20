Merkez Bankası'ndan yuvam hesap kararı

Konuya ilişkin Merkez Bankası tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kur Korumalı Mevduat hesaplarında olduğu gibi YUVAM hesapları için de faiz oranı alt sınırı, politika faizinin yüzde 70'ine indirildi.



Vadelere göre ilave getiri oranları da 2'şer puan azaltıldı. İlave getiri oranı 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli hesaplar için sırasıyla yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3 ve yüzde 4 olarak belirlendi.



Yeni düzenlemeye göre, YUVAM hesapları, sadece yurt dışından transfer yoluyla ya da yurt dışından efektif olarak geldiğini tevsik eden bir belge karşılığında açılabilecek. Ayrıca, YUVAM hesapları için bankalara da artık herhangi bir komisyon ödemesi yapılmayacak.



Düzenleme, 22 Temmuz Pazartesi itibariyle geçerli olacak.