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Merkez Bankası'ndan turizmcilerin döviz kazançlarıyla ilgili önemli karar

Merkez Bankası hizmet ihracatı gelirleri için önemli bir karar aldı. Turizmciler döviz kazancını satarsa yüzde 40'ını Merkez Bankası alacak

Haberler - NTV Haber 15.04.2022 - 21:26

Merkez Bankası'ndan turizmcilerin döviz kazançlarıyla ilgili önemli karar

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İhracat gelirinin yüzde 40'ı Merkez Bankası'na

İhracat gelirinin yüzde 40'ı Merkez Bankası'na

Son dakika haberi! Merkez Bankası, ihracat gelirleriyle ilgili yeni bir karar aldı.

Mal ihracatından sağlanan gelirin Merkez Bankası'na satılması zorunlu oranının yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarılmasının ardından önemli bir karar daha alındı.

Merkez Bankası, "Görünmeyen işlemler genelgesi"ni güncelledi. Bu güncelleme ile döviz kazandırıcı hizmetler ve işlemlerden elde edilen dövizin istenildiği kısmı kadar bankalara satılması halinde, banka bu dövizin en az yüzde 40'nı Merkez Bankası'na satacak.

Merkez Bankası'na satış işlemi ihracat bedellerinde olduğu gibi Merkez Bankası kuru üzerinden gerçekleşecek ve satılan döviz tutarının karşılığı banka tarafından döviz satıcısına TL olarak ödenecek.

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