Merkez Bankası'nın enflasyon kararlığı: Yabancı bankalardan övgü

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyon ile mücadelenin süreceğini söyledi. Yabancı yatırım bankaları, Erkan'ın "kararlılık" mesajına vurgu yaptı.



Yılın son Enflasyon Raporu, 2 Kasım Perşembe günü açıklandı. Enflasyon tahmini, bu yıl sonu için 7 puan arttı ve yüzde 65'e çıkarıldı. Tahmin, gelecek yıl için yüzde 33'ten yüzde 36'ya yükseltildi.



Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonla mücadele mesajını yineleyerek "Düşüş sağlanana kadar sıkılaştırma devam edecek." dedi.



Yabancı yatırım bankaları, yayımladıkları raporlarda Erkan'ın "kararlı" duruşuna vurgu yaptı.

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Amerikan yatırım bankası Morgan Stanley, güçlü bir şekilde enflasyona odaklanıldığını gördüklerini bildirdi. Raporda, "enflasyonda belirgin iyileşme sağlanana kadar durulmayacağı sinyali verildi." denildi.



Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın daha fazla faiz artışına gidebileceğini belirtti. Faizin, Nisan 2024'te yüzde 40 ile nihai seviyeye çıkarılacağı tahmininde bulundu.



Bir diğer rapor, Uluslararası Yatırım Bankası Citi tarafından yayımlandı. Citibank, yeni enflasyon tahminlerinin daha gerçekçi olduğunu ifade etti. Tahminlerin piyasa beklentileri ile uyumlu olduğunu aktardı.



Citi'nin raporunda ayrıca Hafize Gaye Erkan'ın mesajlarına dikkat çekildi. Özellikle enflasyonda kalıcı düşüş söyleminin önem arz ettiğini vurgulandı.

ERKAN'IN MESAJLARI SONRA CDS 2 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE



Diğer taraftan, Merkez Bankası Başkanı'nın sunumu sonrası, Türkiye'nin kredi risk priminde başlayan gerileme ise sürüyor. CDS'ler geçen Cuma günü 365 puana kadar geriledi ve son iki yılınen düşük seviyesine indi.



Risk primindeki gerileme, Türkiye ile ilgili ekonomik, finansal ve siyasal endişelerin azaldığını gösteriyor. CDS'lerdeki gerileme dış finansmana erişimi rahatlatırken, kredi maliyetini de düşürüyor.

