Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sürecek mi?

Merkez Bankası ocaktan bu yana ilk faiz indirimini yaptı.

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’den yüzde 36’ya indirilmesine karar verdi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’tan yüzde 39’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’ten yüzde 34,5’e indirdi.

YABANCI BANKALARDAN DEĞERLENDİRMELER

Politika faizini yüzde 36'ya indirmesinin ardından ilk değerlendirme Citi ve Barclays'ten geldi.

Barclays'e göre, karar metninde daha yumuşak bir dil kullanıldı. Özellikle enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamayı tanımlayan ifadelerin daha güçlü hale geldiği belirtildi ve aralık toplantısında 1 puandan daha fazla bir indirim gelebileceği tahmin edildi.

Citi'ye göre ise yurt içi talebin zayıf seyretmesinin de enflasyonla mücadeleye katkı sağladığı ve faiz indirimi için uygun koşulları desteklediği aktarıldı.

Citi grup, faiz indirimlerinin miktarı için verilerin önemli olduğunu vurguladı.

HSBC ve ING ise 10 Aralık'ta 1 puanlık faiz indirimi bekliyor.

ING'ye göre, karar metninde indirimin devam edeceğine dair sinyaller var.

HSBC ise ihtiyatlı gevşeme sürecinin devam edeceğini öngördü.