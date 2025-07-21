Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekleniyor. Son gelen pozitif veriler, küresel çaptaki diğer merkez bankalarının faiz indirimine gitmesi, Orta Vadeli Program dahilinde gerçekleşmelerin yolunda olması gibi unsurlar Merkez Bankası'nın faiz kararını etkiliyor.



Merkez Bankası'ndan 350 baz puana kadar faiz indirimi bekleniyor. Şu anda TCMB'nin politika faizi yüzde 46 seviyesinde bulunuyor. 350 baz puanlık indirim olması halinde faizin yüzde 42,5'e düşmesi bekleniyor.



KREDİ FAİZLERİ DÜŞER Mİ?



Merkez'in faiz indirimi kararı sonrasında ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi faiz oranlarında gerileme yaşanması bekleniyor.



MEVDUAT FAİZLERİ NE OLUR?



Bankalar mevduat faizlerini Merkez Bankası'nın para politikasına göre belirliyor. Mevduat yarışına giren bankalar nedeniyle Merkez Bankası'nın para politikasının üstünde yıllık faiz veren bankalar bulunuyor. Ancak Merkez'in faizi düşürmesiyle birlikte mevduat faizlerinde de gerileme yaşanacağı gerçeği masada duruyor.