Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? 38 ekonomistin 37'si aynı görüşte

Savaş devam ederken piyasalar dalgalı seyrini sürdürüyor.

Gözler ise bugün Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak.

9 ay önce başlayan indirim faiz sürecine ara verilmesi bekleniyor. AA Finans'ın 38 ekonomist ile yaptığı ankette 37 ekonomist, bu yönde görüş belirtirken bir ekonomist 50 baz puan indirim yönünde oy kullandı.

YILIN İLK FAİZ KARARINDA 100 PUAN İNDİRİM

Merkez Bankası ocak ayı toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 38'den yüzde 37'ye düşürdü.

Piyasa beklentileri 150 baz puan indirimle yüzde 36,5 faiz oranıydı.

MERKEZ BANKASI'NDAN SAVAŞ ÖNLEMLERİ

İran savaşı nedeniyle Merkez Bankası, iki önlem açıklamıştı.

Getirilen önlemlerden biri bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi, diğeri ise Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanmasıydı.