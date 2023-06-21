Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin beklenti ve tahminleri

Piyasalar Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına, Mehmet Şimşek’in ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanmasının ardından yarın açıklanacak Para Politikası Kurulu (PPK) kararına kilitlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Hafize Gaye Erkan Başkanlığı'nda yarın ilk faiz kararını açıklayacak.

Merkez Bankası'nın 2 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez faiz artırımına gitmesi beklenirken, yabancı bankaların faiz oranlarına ilişkin tahmin aralığı ise yüzde 14 ve yüzde 40 seviyelerinde değişiyor.

ABD’li finans ajansı Bloomberg, TCMB’nin yarınki faiz kararı öncesinde dikkat çeken bir analize yer verdi.



Haberde uluslararası finans kuruluşlarının tahminlerinin birbirlerinden oldukça farklı olduğu bir dönemde iki eski Wall Street Bankacısı olan Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan’ın zorlu bir sınavla karşı karşıya olduğu belirtildi.



ORTODOKS POLİTİKALARA DÖNÜLECEK Mİ?

Haberde "Yarınki karar ekonomide ortodoks politikalara dönüşte şimdiye kadarki en büyük adım olabilir ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yönetiminin gidişatını belirleyebilir" ifadeleri dikkat çekti.



Onur Ant imzalı haberde, Wall Street bankalarının faiz kararına ilişkin aşırı geniş bir tahmin aralığı olduğu hatırlatılırken analistler, Türkiye’nin iki yıldan uzun bir süredir ilk kez faiz artıracağı konusunda hemfikir. Ancak anketlere göre artışın ne kadar olacağı konusu ise belirsizliğini koruyor.



EN YÜKSEK TAHMİN YÜZDE 40, EN DÜŞÜK TAHMİN YÜZDE 14

Halihazırda yüzde 8,5 seviyesinde bulunan politika faizi için en yüksek tahmin Goldman Sachs’tan geldi. ABD’li banka faizlerin 40’a çıkacağını tahmin etti. En düşük tahmin ise İngiliz Standard Chartered’tan geldi. Banka TCMB’nin daha mütevazı bir artışla faizi yüzde 14’e çıkartacağını tahmin etti.



Aralarında Zümrüt İmamoğlu’nun olduğu Bank of America analistleri, "Hızlı bir düzeltmeden çok kademeli bir düzeltme ihtimali ağır basıyor" değerlendirmesinde bulundu.



Bloomberg anketinde ise uzmanların üçte birinden fazlası faizlerin yüzde 20’ye çıkacağını öngördü.



Eğer politika faizi yüzde 20 olursa yüzde 40’a yakın enflasyon esas alındığında reel faiz yüzde - 20 civarında olacak. Bu da Bloomberg tarafından izlenen 50’den fazla ekonomi arasında dünyanın en düşük reel faizi olacak.



KADEMELİ ARTIŞ İHTİMALİ AĞIR BASIYOR



Morgan Stanley ekonomistleri Hande Küçük ve Alina Slyusarchuk’a göre ise PPK muhtemelen finansal sistem üzerinde baskı yaratmadan gösterge faizini kademeli olarak TL mevduat faizlerine yaklaştırmaya başlayacak.



Ekonomistler, "İlk normalleşme adımlarının ardından Merkez Bankası muhtemelen daha şahin bir ton benimseyecek ve enflasyon beklentilerini düşürmek için daha fazla faiz artışı sinyali verecek" yorumunda bulundu.



Bloomberg ekonomisti Selva Bahar Baziki de "Hızlı yükselişten kaynaklanabilecek makro-finansal istikrar risklerini göz önünde bulundurarak, politika değişikliğinin kademeli bir sıkılaştırma döngüsü şeklinde gerçekleşeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

HANGİ KURULUŞ NE KADAR FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR?



Morgan Stanley politika faizinin yüzde 20'ye çıkarmasını beklerken,

Bank of America, yüzde 25 seviyesine yükseltmesini bekliyor.

Deutcshe Bank yüzde 25,

Goldman Sachs ise yüzde 40 öngörüsünü paylaştı.

AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ



AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler ise bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor.



AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.



Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı.



Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.



Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

MB BAŞKANI YABANCI BANKALARIN YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ



Piyasalar, Merkez Bankası'nın yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) kararına kilitlenirken, Başkan Erkan, geçen hafta uluslararası yatırım bankalarının araştırma birimlerinin yöneticileriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Erkan’ın uluslararası yatırım bankası yöneticileriyle Türkiye piyasalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu, yaklaşımları ile değerlendirmelerini aldığı öğrenildi.



Uluslararası yabancı kurumlara yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yabancı kurum temsilcileri faiz kararının önemli olduğunu belirtirken güçlü bir faiz artışının güçlü bir sinyal anlamına geleceğine işaret etti. Yabancı kurum yöneticilerinin sermaye kontrolü yaratan hareketlerin ortadan kaldırılması, swapların rahatlatılması, bir süre sıcak para girişine izin verilmesi ile kur korumalı mevduattan net bir çıkış planı açıklanması konularına dikkat çektiği görüşmelerde özellikle ödemeler dengesi krizi endişelerinin de gündeme geldiği öğrenildi.

