Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı bugün

Piyasaların merakla beklediği politika faizi kararı bugün açıklanacak. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren, sadece mevduat değil, kredi, kredi kartı gibi faiz oranları üzerinde de etkili olan politika faizi düşen enflasyonla birlikte gerileme trendini sürdürmesi bekleniyor.



Reel ekonomide canlanmanın oluşması için faiz indirimlerinin gerekli olduğu gerçeği bir tarafta dururken diğer tarafta da enflasyonun kontrol altında tutulması için politika faizi bir enstrüman olarak kullanılıyor.



Merkez Bankası son faiz toplantısında politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürmüştü. Yarın açıklanacak faiz kararı için de tahminler düşüş yönünde.



Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14:00'da açıklayacak.