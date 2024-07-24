Merkez Bankası'nın likidite adımı ne anlama geliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasada oluşan Türk Lirası fazlalığı ile ilgili önemli bir adım attı.



TCMB, dün faiz kararının ardından bankalara gönderdiği yazı ile lokal bankalarla gerçekleştirdiği döviz ve altın swap ihalelerinde yönü alımdan satıma çevireceğini açıkladı.



Yeni swap işlemi TCMB'nin spotta döviz satışı yaparak fazla Türk Lirası likiditeyi çekmesi anlamına gelirken, vadede ise döviz alış işlemini ifade ediyor.



Başka bir ifadeyle daha önce döviz ve altında borçlanma tarafında yer alan TCMB, borç veren pozisyonuna geçiş yapacak.



MEVDUAT FAİZLERİ NASIL ETKİLENECEK?



TCMB'nin yeni başlatacağı swap ihaleleri ile sistemdeki fazla likiditeyi azaltmayı hedeflediği belirtildi.



Piyasadaki likidite fazlası dün itibarıyla yaklaşık 180 milyar lira olarak kaydedildi.



Ekonomistlere göre Merkez Bankası, bu adım ile mevduat faizlerindeki gevşemenin önüne geçmeyi hedefledi. Düşüşe geçen mevduat faizlerinin yeniden yönünü yukarı çevirmesi bekleniyor. Bankaların elinde ihtiyaçtan fazla Türk Lirası bulunması halinde mevduat faizleri üzerinde baskı oluşuyor.



Ayrıca bankacılar, Türk Lirası'nın CDS ve bono getirilerinin dün faiz ve likidite adımlarından pozitif etkilendiğini belirtti.



Bir bankanın döviz işlemcisi, "Moody's kararı, PPK'da sıkı duruşun korunacağı mesajları ve bu son TL likidite adımı son dönemde TL'yi pozitif etkileyen unsurlar oldu. Swap kararı TL gecelik faizlerin üst bantta oluşmasını garanti altına alabilecek büyüklükte olması nedeniyle önemli. Dün bu kararın etkisini bono faizinde, 250'ye yaklaşan CDS'te ve TL'de gördük" dedi.



YURT İÇİ SWAPLARDA SERT DÜŞÜŞ



TCMB'nin 2023 genel seçim öncesi 65 milyar dolara yükselerek rekor kıran lokal bankalarla yaptığı alım yönlü swaplar bu hafta 144 milyon dolara kadar gerilemişti.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt içi swaplara ilişkin paylaşımında, "Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak." demişti.



GECELİK FAİZLER YENİDEN YÜKSELDİ



TCMB'nin son adımının gecelik faizleri yüzde 53'e yakın tutmasını sağlayacak büyüklükte olduğuna dikkat çekildi.



Gecelik faizler geçen hafta boyunca politika faizinin altında kalmıştı. Başlatılan depo ihaleleri ile haftanın ilk gününde yüzde 50,1'e yükselen gecelik faizler, dün yüzde 51 olarak kaydedilmişti.



Politika faizi dün yüzde 50 seviyesinde sabit tutuldu.



Ekonomistler, TCMB'den faiz koridoru ile ilgili bir adım bekliyordu. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), faiz koridoru alt sınırının 2 puan artışla yüzde 49’a yükseltilmesi önerisinde bulunmuştu ancak TCMB'den bu yönde bir adım gelmedi.



Mart ayında faiz koridorunun alt bandı yüzde 47, üst bandı yüzde 53 olarak belirlenmişti.