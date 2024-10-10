Merkez Bankası'nın net rezervlerinde artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta bir önceki hafta gördüğü rekor seviyeden 1 milyar 75 milyon dolar geriledi.



Toplam rezervler, 4 Ekim itibarıyla 157 milyar 390 milyon dolardan 156 milyar 315 milyon dolara indi.



Brüt rezervlerde sınırlı geri çekilme yaşanırken, swap hariç net rezervlerde artış görüldü.



Brüt rezervler 93 milyar 824 milyon dolardan 92 milyar 762 milyon dolara geriledi.



Altın rezervleri 63 milyar 566 milyon dolardan 63 milyar 553 milyon dolara geldi.



Net uluslararası rezervler 54 milyar 117 milyon dolardan 56 milyar 89 milyon dolara çıktı.



Swap hariç net rezervler ise 31,7 milyar dolardan 34,6 milyar dolara yükseldi.