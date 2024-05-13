Merkez Bankası'nın rekor döviz alımları sürüyor

Türk Lirası varlıklara yabancı ilgisi hızla artarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rekor hızdaki rezerv birikimi devam ediyor.



Öncü verilere göre Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi 10 Mayıs Cuma günü itibarıyla 4,2 milyar dolarla rekor iyileşme gösterdi.



Bloomberght'nin haberine göre bu rakam, TCMB'nin bir günde gerçekleştirdiği en yüksek meblağlı döviz alımı oldu.



Verilere göre TCMB, seçimden sonraki süreçte toplam 41,8 milyar dolarlık döviz aldı.

TCMB BAŞKANI KARAHAN'DAN LİKİDİTE AÇIKLAMASI

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TCMB'nin rezerv ve kur hedefinin olmadığını belirterek, "Dönem dönem Türk Lirası'na çok talep olunca bizim için rezerv biriktirme fırsatı oluyor." ifadesini kullanmıştı.

Karahan, likidite yönetimi için swap bakiyesinin yetersiz olabildiğini ifade etmiş ve "Likidite fazlasının geçici olduğunu değerlendiriyoruz" demişti.



MAYIS 2020'DEN BU YANA EN İYİ SEVİYE

Swap hariç net rezervler, 10 Mayıs haftasında eksi 23,7 milyar dolar ile Mayıs 2020'den bu yana en iyi seviyesini gördü.



Bundan önceki en yüksek alım 30 Nisan haftasında 4 milyar dolar ile yaşanmıştı. 3 Mayıs ile bitan haftanın tamamında ise 11 milyar dolarlık döviz alımı yapılmıştı.



Piyasalar, geçen hafta likidite fazlası nedeniyle yüzde 48 ile faiz koridorunun alt bandına yakın bir seviyeden fonlanmıştı. Cuma günü itibarıyla ise piyasada oluşan gecelik faizler yeniden yüzde 53'e yükselmişti.