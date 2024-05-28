Merkez Bankası'nın rezerv birikimi hız kesmiyor

Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde iyileşme hız kesmiyor.



Öncü verilere göre TCMB'nin swap hariç net rezervi yerel seçimden beri yaklaşık 60 milyar dolar artarak pozitif bölgeye yaklaştı.



Swap hariç net rezervler geçen hafta 9 milyar dolar artış gösterdi. Böylece yerel seçim öncesindeki -65,5 milyar dolardan -6 milyar dolara iyileşme gösterdi.



Swap hariç net rezerv kalemi en son Mart 2020'de artı bölgede kaydedilmişti.



TOPLAM REZERVLER 142 MİLYAR DOLARI AŞTI



TCMB'nin toplam brüt rezervi geçen hafta 3 milyar doların üzerinde artışla 142,3 milyar dolara yükseldi.



Net rezerv geçen hafta yaklaşık 5,3 milyar dolar yükselişle 39,1 milyar dolara geldi.



Merkez Bankası'nın resmi verisi perşembe günü 14.30'da açıklanacak.

SWAP HARİÇ NET REZERV NEDİR?



Swap hariç net rezerv, merkez bankalarının sahip olduğu döviz rezervlerinden swap işlemleri sonucunda aldığı borçların çıkarılmasıyla elde edilen rezerv miktarını ifade eder.



Bu kavram, swap işlemlerinin dahil edilmediği yani merkez bankalarının swap anlaşmaları yaparak elde ettiği döviz varlıklarının hesaba katılmadığı net rezerv miktarını gösterir.



SWAP ANLAŞMASI NEDEN YAPILIR?



Merkez bankaları, döviz rezervlerini artırmak ve döviz kurlarını dengelemek için zaman zaman diğer ülkelerle swap anlaşmaları yapabilirler.



Swap anlaşmaları, iki ülkenin merkez bankalarının belirli bir süre için birbirlerinin para birimlerini belirli bir faiz oranı ile değiştirmesidir.



SWAP HARİÇ NET REZERV NEDEN ÖNEMLİ?



Swap yoluyla elde edilen rezervler, geri ödenmesi gereken borçlar olduğu için swap hariç net rezerv hesaplanırken borçlar düşülür.



Swap hariç net rezerv, ülkenin döviz rezervlerinin ne kadarının kullanılabilir olduğunu ve merkez bankasının döviz piyasalarında ne kadar müdahale gücüne sahip olduğunu anlamak için önemli bir göstergedir.