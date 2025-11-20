Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz rezervlerini açıkladı. TCMB'nin verilerine göre döviz rezervleri 185 milyar 47 milyon dolardan 187 milyar 432 milyon dolara yükseldi.

Böylece rezervlerde 2 milyar 385 milyar dolarlık yükseliş yaşandı.

Altın rezervleri 103 milyar 61 milyon dolardan 107 milyar 389 milyon dolara yükseldi.

Döviz rezervleri 81 milyar 986 milyon dolardan 80 milyar 43 milyon dolara düştü.