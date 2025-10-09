Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz rezervlerini açıkladı. TCMB'nin verilerine göre döviz rezervleri 182 milyar 953 milyon dolardan 186 milyar 216 milyon dolara yükseldi.



Böylece rezervlerde 3 milyar 263 milyon dolarlık artış yaşandı.



Altın rezervleri 96 milyar 254 milyon dolardan 99 milyar 189 milyon dolara çıktı.



Döviz rezervleri 86 milyar 699 milyon dolardan 87 milyar 27 milyon dolara yükseldi.