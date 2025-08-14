Merkez Bankası'nın rezervlerinde rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her hafta açıkladığı döviz rezervleri belli oldu. Merkez'in toplam rezervleri 168 milyar 988 milyon dolardan 174 milyar 365 milyon dolara yükseldi.



TCMB rezervleri bir haftada 5 milyar 377 milyon dolar yükseldi.

Altın rezervleri 84 milyar 79 milyon dolardan 86 milyar 758 milyon dolara yükseldi.



Döviz rezervi ise 84 milyar 909 milyon dolardan 87 milyar 607 milyon dolara çıktı.

