Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz rezervlerini açıkladı. TCMB'nin verilerine göre döviz rezervleri 186 milyar 216 milyon dolardan 189 milyar 734 milyon dolara yükseldi.



Böylece rezervlerde 3 milyar 518 milyon dolarlık artış yaşandı.



Altın rezervleri 99 milyar 189 milyon dolardan 102 milyar 397 milyon dolara çıktı.



Döviz rezervleri 87 milyar 27 milyon dolardan 87 milyar 337 milyon dolara yükseldi.