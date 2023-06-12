Merkez Bankası'nın yeni başkanı faizde ne yapacak?

Ekonomi yönetiminde yeni yapının şekillenmesinin ardından gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Bankada cuma günü devir teslim gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine atanan Hafize Gaye Erkan, düzenlenen devir teslim töreni ile görevini Şahap Kavcıoğlu'ndan devraldı.

Türkiye Ekonomi Modeli devam edecek mi? Hangi alanlarda, ne tür yenilikler olacak? Para politikasında değişiklik olacak mı? Merkez Bankası'nın 22 Haziran'daki faiz toplantısında, merak edilen bu sorulara ilk somut yanıt bulunacak.

NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen, canlı yayında Duygu Gözde Arslan'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Piyasalardaki beklentileri aktaran Ergen özetle şunları söyledi:

"Piyasalarda güçlü bir değişim beklentisi var. Edinilen bilgilere göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu olağanüstü toplanmayacak. 22 Haziran'daki olağan toplantıda ise faiz artışı olacağı yönündeki beklenti güçlenmiş durumda.

Türkiye en son faiz artışını 18 Mart 2021'deki toplantısında yaşadı. Politika faizi yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmişti. Ardından Merkez Bankası'nda Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlık dönemi başladı. Bu süreçte 10,5 puanlık indirimle politika faizi yüzde 8,5 seviyesine çekildi.

Ortodoks politikaya dönüş olarak yorumlanabilecek oranda bir faiz artışının kısa vadede olması çok olası görünmüyor.

Önceki yıllarda uygulanan faiz koridoru uygulamasının yeniden devreye alınabileceğine dikkat çekiliyor. Yüzde 20 üst bandı olan faiz koridoru uygulamasının ilk etpata devreye girmesi bekleniyor.

Öte yandan Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrası yönetim ve diğer birimlerde bir değişiklik olup olmayacağı da merakla izleniyor. Para politikasına yönelik daha kapsamlı bir değerlendirme yapabilmek için oradaki olası değişikliler de belirleyici olacak."