Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini artırdı

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminin 35,7 puan artırarak yüzde 58'e çıkardı.



Erkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Temel amacımız fiyat istikrarı. Enflasyonu kalıcı düşürmek için parasal sıkılaştırma sürecine başladık. Enflasyonda belirgin iyileşmeye kadar parasal sıkılaştırmayı gerektiği ölçüde kademeli güçlendireceğiz.Faiz artırımının yanı sıra seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldık ve devam edeceğiz.

"ENFLASYON KISA VADEDE GEÇİCİ YÜKSELECEK"

Enflasyon kısa vadede geçici yükseliş gösterecektir. 2024 dezenflasyonun başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz. 2025 sonrası ise istikrar dönemininbaşlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken öngörülebilirlik de artacaktır.

Dezenflasyon sürecinde enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler tutarlı şekilde iyileşmeye başlayacak. Kararlar 2024'ün ikinci çeyreğinde enflasyona yansıyacak.

"SEÇİCİ KREDİ KARARLARI İÇ TALEBİ DENGELEYECEK"

Enflasyonun gerilemesine en büyük katkı temel mal, gıda ve enerji kalemleri olmuştur. Hizmet grubunun katkısı 15 puan civarında yatay seyretmektedir. İktisadi faaliyetteki güçlü seyirde özellikle iç talep etkili. İç talebe karşın toplam arz daha ılımlı seyrediyor. Seçici kredi sıkılaştırması kararlarımızın iç talebi dengeleyeceğini öngörüyoruz. Çıktı açığının kapanması dezenflasyon sürecinin önemli birleşeni olacaktır. Yılın ikinci yarısında parasal sıkılaştırmanın etkileriyle cari işlemler hesabında belirgin iyileşmesi öngörmekteyiz.

"PARASAL SIKILAŞTIRMA SÜRECİ KUR İSTİKRARINI DESTEKLEYECEK"

Döviz kuru geçişkenliği son dönemde yükselmeye başlamıştır. Mevcutdurumda geçişkenlik yüzde 25 civarında. Geçişkenlik talep koşullarının güçlü olduğu dönemde hızlı gerçekleşir. Parasal sıkılaştırma süreci döviz kuru istikrarını da destekleyecek.



Ücret artışları maliyet artışlarına yol açmaktadır. Ücret artışlarının çoğu birkaç ayda fiyatlara yansıyacak. Hizmet sektöründe fiyat artışları yüksek seviyelerini sürdürmekte. Kira artışları enflasyon üzerinde etkili. Enflasyondaki ataletin kırılması beklentilerin çıpalanmasına bağlı. Tüm araçlarımızı enflasyon tek haneye gelene kadar kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

"MEVDUAT FAİZLERİ ENFLASYON BEKLENTİSİ İLE UYUMLU HALE GELDİ"

Sadeleşme süreci faiz artırımının yanı sıra politika faizinin etkinliğini dengeli şekilde artırdı. Kredi genişlemesinin enflasyon üzerindeki etkilerini kontrol etmekteyiz. Kredilere ek olarak miktarsal sıkılaştırma ile faiz artışlarının etkisini kuvvetlendiriyoruz. Politika faizi yükselirken mevduat faizleri geriledi, enflasyon beklentileri ile daha uyumlu hale geldi. Mevduat faizlerinin dolarizasyonu artırmayacak seviyede bulunmasını önemsiyoruz.

"REZERVLER GÜÇLÜ ARTIŞ GÖSTERİYOR"

Rezervleri hazirandan itibaren güçlü artış gösteriyor. Rezervler güçlenmekte finansman koşulları güçlenmekte ve kur oynaklığı azalmaktadır.

"YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 58'E ÇIKARILDI"

Enflasyon patikamızda önemli güncelleme gerçekleştirdik. Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'e (önceki yüzde 22,3), 2024 için yüzde 33'e (önceki yüzde 8,8) yükselttik. 2025 sonu enflasyon tahmini yüzde 15 olarak belirlendi.

"TL TASARRUF ENSTRÜMANLARI ÇEŞİTLENECEK"

Para politikası tepkimizi enflasyonun ana eğilimini düşürmeye odaklı veriyoruz. Çalışmalarını başlattığımız TL tasarruf enstrümanlarını çeşitlendireceğiz. Sermaye piyasalarının derinleşmesini destekleyeceğiz.

"BİR ANDA NORMALLEŞTİK DESEK YANLIŞ YAKLAŞIM OLUR"

Faiz artışlarına yönelik bir soruyu yanıtlayan Erkan, "Parasal sıkılaştırma sürecine bütünsel bakmamız şart. Faiz artırımının yeterli ya da yetersiz olarak nitelendirilmesi bu bütünsel adımların etkisi incelendikten sonra değerlendirilmeli. Bir anda normalleştik deseydik etkileri görmeden, yanlış yaklaşım olurdu." dedi.

"BENDEN SİYASİ AÇIKLAMA ALMAYACAKSINIZ"

Merkez Bankası Başkanı Erkan, "Benden hiçbir zaman siyasi açıklama almayacaksınız." açıklaması yaptı.

"TİCARİ KREDİLERDE TOPARLANMA BEKLİYORUZ"

Erkan, ticari kredilerde haziran ayındaki zayıf seyrin ardından temmuzda yeniden bir toparlanma beklediklerini kaydetti.

"KUR HEDEFİ YOK, OYNAKLIĞI AZALTMAK MERKEZ'İN GÖREV TANIMI"

Merkez Bankası Başkanı, döviz kuruna ilişkin olarak, "Kur seviyesi hedeflemiyoruz ama aşırı oynaklığı azaltmak Merkez Bankası'nın görev tanımındadır." diye konuştu.

"ENFLASYONLA MÜCADELE OLMAZSA OLMAZ"

Çarşı-pazardaki fiyat artışlarıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Erkan "Enflasyonla mücadele benim burada olmamın nedeni, enflasyonla mücadele olmazsa olmaz, bu konuda kararlıyız." dedi.

"DAHA YÜKSEK BANKNOT İÇİN ŞU AN ÇALIŞMIYORUZ"

Erkan, yüksek tutarlı banknot basılmasının gündemde olup olmadığına ilşkin soruyu "Şu an üstünde çalışmıyoruz. Enflasyonla mücalede hedefimiz." şeklinde yanıtladı.

"ENFLASYON HEDEFİ DEĞİŞMEYECEK"

"Yüzde 5'lik enflasyon hedefini değiştirmeyeceğiz." diyen Erkan, seçici kredi sıkılaştırmasının yanı sıra faiz oranlarını artırmaya devam edeceklerini kaydetti.

"ENFLASYONDA ZİRVE 2024'ÜN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE GÖRÜLECEK"

Erkan, TÜFE'de zirvenin 2024'ün ikinci çeyreğinde yüzde 60 civarında görülmesinin beklendiğini açıkladı.