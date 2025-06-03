Merkez ne zaman faiz indirecek? Morgan Stanley açıkladı

Morgan Stanley'e göre Mayıs ayında hizmet sektöründeki ivmenin azalmaya devam etmesi ve döviz kurunun temel mallara geçişkenliğinin nispeten sınırlı kalmasıyla Türkiye'de enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir iyileşme kaydedildi.



Banka, her ne kadar 19 Haziran'da doğrudan bir indirim beklemese de, ortalama fonlama maliyetinin ve TLREF'in muhtemelen PPK toplantısı sonrasında bir haftalık repo faizi civarında normalleştiğinin görüleceğini düşünüyor.



Morgan Stanley, faiz indirimlerinin Temmuz ayında başlayacağı yönündeki beklentisini korurken, enflasyon riskleri dengesi göz önüne alındığında, Haziran ayında doğrudan bir faiz indirimi beklemiyor.



Asimetrik faiz koridoru TCMB'ye yurt içi ve küresel dış şoklara karşı hızlı hareket etme alanı sağladığı için gecelik borç verme faizinde de bir indirim beklemiyen Morgan Stanley, "bugünkü enflasyon verisi göz önüne alındığında, ortalama fonlama maliyetini ve TLREF'i bir haftalık repo faizi civarında normalleştirmek için TL likidite koşullarında bir miktar gevşeme göreceğiz" dedi



Kurum, TCMB'nin bunu yapmak için PPK toplantısına ihtiyacı olmasa da, Haziran PPK toplantısında faizlerin değiştirilmeyeceği yönündeki beklentileri çıpalamak için 19 Haziran'a kadar beklemeyi tercih edebileceğini kaydetti.



Bu arada, önümüzdeki birkaç hafta içinde daha büyük baskı altında olan firmaları, sektörleri desteklemek için belirli kredi büyüme sınırlarında bazı seçici gevşemeler bekliyor.



Morgan Stanley şu anda Temmuz ayında bir haftalık repo faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 43,5'e düşürülmesini ve baz senaryoda Aralık ayında yüzde 29'luk enflasyon ve yüzde 36'lık politika faizi bekliyor.

