Merkez Bankası'ndan kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılıklarda değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi büyümesi ve kompozisyonunun dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini temin etmek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı.

Bu doğrultuda; yabancı para ticari krediler için yüzde 1,5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 1’e indirildi.



Türk lirası ticari kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırı ise KOBİ kredileri için yüzde 2,5; diğer ticari krediler için yüzde 1,5 oldu.



Ayrıca KOBİ’lere, KOSGEB desteğiyle veya uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklarla sürdürülebilirlik kapsamında kullandırılan Türk lirası kredilerin kredi büyüme sınırından muaf tutulmasına karar verildi.