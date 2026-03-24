Merkez'den altın hamlesi iddiası, swap işlemleri olacak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İran savaşıyla bağlantılı dalgalanmalara karşı lirayı korumak için, devasa altın rezervlerini kullanmayı da içerebilecek genişletilmiş bir araç seti hazırlıyor.

Bloomberg 'in haberine göre, söz konusu kaynakların, görüşmelerin gizli olması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istememeleri üzerine, bankanın Londra piyasasında altın karşılığında döviz swap (takas) işlemleri yapılması konusunda görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Merkez Bankası'nın 135 milyar dolara yakın altın rezervi bulunuyor.

TÜRK LİRASI DİRENÇLİ DURUYOR

Türk Lirası, dolar karşısında güçlü duruş gösteriyor. TCMB'nin faiz tarafında indirim adımı atmaması, rezervlerin güçlü olması nedeniyle dolar talebinin karşılanmasıyla birlikte Türk Lirası'nda önemsenmeyecek düşüşler yaşansa da sürdürülebilir patikada işlemler devam ediyor.

SWAP NEDİR?

Swap (takas), iki tarafın belirli bir süre için farklı para birimlerini, faiz oranlarını veya finansal varlıkları karşılıklı olarak değiştirdikleri finansal bir anlaşmadır. Temel amacı, kur veya faiz dalgalanmaları gibi finansal risklerden korunmak, maliyetleri düşürmek veya likidite sağlamaktır. Genellikle bankalar ve büyük şirketler tarafından kullanılır.