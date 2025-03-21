Merkezi yönetim brüt borç stoku 9,9 trilyon lira oldu
Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 9,9 trilyon lira olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 9 trilyon 909,6 milyar lira oldu.
Borç stokunun 4 trilyon 485,5 milyar liralık kısmı Türk lirası, 5 trilyon 424,1 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
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