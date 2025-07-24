Merkez'in faiz kararı ne olacak?

Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Uzmanlar 350 baz puana kadar faiz indirimi olabileceğini belirtiyor.

Merkez'in faiz kararı ne olacak?

Para Politikası Kurulu için önemli kararını bugün açıklayacak. Saat 14:00'da açıklanacak faiz kararıyla yüzde 46 seviyesinde olan politika faizinin yüzde 42,50'ye kadar düşmesi bekleniyor.

Banka, Haziran ayındaki son toplantısında faiz oranını değiştirmeyip faizi yüzde 46'da sabit bırakmıştı.

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