Merkez'in faiz kararı ne olacak?
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Uzmanlar 350 baz puana kadar faiz indirimi olabileceğini belirtiyor.
Para Politikası Kurulu faiz için önemli kararını bugün açıklayacak. Saat 14:00'da açıklanacak faiz kararıyla yüzde 46 seviyesinde olan politika faizinin yüzde 42,50'ye kadar düşmesi bekleniyor.
Banka, Haziran ayındaki son toplantısında faiz oranını değiştirmeyip faizi yüzde 46'da sabit bırakmıştı.
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