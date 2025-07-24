Merkez'in faiz kararı ne olacak?

Para Politikası Kurulu faiz için önemli kararını bugün açıklayacak. Saat 14:00'da açıklanacak faiz kararıyla yüzde 46 seviyesinde olan politika faizinin yüzde 42,50'ye kadar düşmesi bekleniyor.



Banka, Haziran ayındaki son toplantısında faiz oranını değiştirmeyip faizi yüzde 46'da sabit bırakmıştı.