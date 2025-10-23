Merkez'in faiz kararına dakikalar kaldı

Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası'nın politika faiz oranlarına ilişkin veriler bugün saat 14:00'da açıklanacak.



TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak Para Politikası Kurulu, en son toplantıda faizi yüzde 40.5'e düşürmüştü.



Piyasa uzmanları Merkez Bankası'nın faizi 100 ile 250 baz puan aralığında düşürebileceğini tahmin ediyor.



KASIM AYI PAS GEÇİLECEK



Merkez Bankası Kasım ayında faize ilişkin toplantı gerçekleştirmeyecek ve diğer toplantının tarihi de 11 Aralık 2025 olarak belirlendi.



ENFLASYON YÜKSEK GELMİŞTİ



Son Eylül ayı enflasyon verisi Ağustos ayına göre yükseliş göstermiş ve yüzde 33.29 olarak açıklanmıştı.