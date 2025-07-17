Merkez'in rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her hafta açıkladığı döviz rezervleri belli oldu. Merkez'in toplam rezervleri 164 milyar 397 milyon dolardan 166 milyar 243 milyon dolara yükseldi.



TCMB rezervleri bir haftada 1 milyar 846 milyon dolar yükseldi.



Altın rezervleri 84 milyar 611 milyon dolardan 84 milyar 692 milyon dolara çıktı.



Döviz rezervi ise 79 milyar 786 milyon dolardan 81 milyar 551 milyon dolara çıktı.



