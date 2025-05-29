Merkez'in rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her hafta açıkladığı döviz rezervleri belli oldu. Merkez'in toplam rezervleri 145 milyar 657 milyon dolardan 153 milyar 110 milyon dolara çıktı.



TCMB rezervleri bir haftada 7 milyar 453 milyon dolar yükseldi.

Altın rezervleri 80 milyar 256 milyon dolardan 84 milyar 19 milyon dolara yükseldi.



Döviz rezervi ise 65 milyar 401 milyon dolardan 69 milyar 91 milyon dolara çıktı.