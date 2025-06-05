Merkez'in rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her hafta açıkladığı döviz rezervleri belli oldu. Merkez'in toplam rezervleri 153 milyar 110 milyon dolardan 153 milyar 190 milyon dolara çıktı.



TCMB rezervleri bir haftada 80 milyon dolar yükseldi.



Altın rezervleri 84 milyar 19 milyon dolardan 83 milyar 164 milyon dolara geriledi.



Döviz rezervi ise 69 milyar 91 milyon dolardan 70 milyar 26 milyon dolara çıktı.

