Merkez'in rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her hafta açıkladığı döviz rezervleri belli oldu. Merkez'in toplam rezervleri 141 milyar 51 milyon dolardan 138 milyar 532 milyon dolara düştü.



TCMB rezervleri bir haftada 2 milyar 519 milyon dolar düştü.



Altın rezervleri 81 milyar 800 milyon dolardan 80 milyar 955 milyon dolara geriledi.



Döviz rezervi ise 59 milyar 251 milyon dolardan 57 milyar 577 milyon dolara düştü.