Merkez'in rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her hafta açıkladığı döviz rezervleri belli oldu. Merkez'in toplam rezervleri 154 milyar 411 milyon dolardan 164 milyar 397 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri bir haftada 9 milyar 986 milyon dolar yükseldi.



Altın rezervleri 83 milyar 316 milyon dolardan 84 milyar 611 milyon dolara çıktı.



Döviz rezervi ise 71 milyon 95 milyon dolardan 79 milyar 786 milyon dolara çıktı.



