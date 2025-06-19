Merkez'in rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her hafta açıkladığı döviz rezervleri belli oldu. Merkez'in toplam rezervleri 155 milyar 879 milyon dolardan 158 milyar 288 milyon dolara çıktı.



TCMB rezervleri bir haftada 2 milyar 409 milyon dolar yükseldi.



Altın rezervleri 85 milyar 573 milyon dolardan 86 milyar 543 milyon dolara yükseldi.



Döviz rezervi ise 70 milyar 306 milyon dolardan 71 milyar 745 milyon dolara çıktı.