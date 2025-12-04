Merkez'in rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz rezervlerini açıkladı. TCMB'nin verilerine göre döviz rezervleri 180 milyar 631 milyon dolardan 183 milyar 242 milyon dolara yükseldi.

Böylece rezervlerde 2 milyar 611 milyon dolarlık yükseliş yaşandı.

Altın rezervleri 104 milyar 392 milyon dolardan 107 milyar 629 milyon dolara çıktı.

Döviz rezervleri 76 milyar 239 milyon dolardan 75 milyar 613 milyon dolara düştü.