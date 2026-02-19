Merkez'in rezervleri belli oldu

Merkez Bankası, Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi'ni açıkladı.

Bankanın döviz rezervleri 207 milyar 482 milyon dolardan 211 milyar 784 milyon dolara çıktı. Böylece rezervler 4 milyar 302 milyon dolar artmış oldu.

Altın rezervleri 128 milyar 610 milyon dolardan 132 milyar 199 milyon dolara yükseldi.

Döviz rezervleri ise 78 milyar 872 milyon dolardan, 79 milyar 585 milyon dolara yükseldi.