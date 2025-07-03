Merkez'in rezervleri düştü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri 154 milyar 411 milyon dolara geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her hafta açıkladığı döviz rezervleri belli oldu. Merkez'in toplam rezervleri 155 milyar 698 milyon dolardan 154 milyar 411 milyon dolara düştü.
TCMB rezervleri bir haftada 1 milyar 287 milyon dolar yükseldi.
Altın rezervleri 85 milyar 1 milyon dolardan 83 milyar 316 milyon dolara düştü.
Döviz rezervi ise 70 milyar 697 milyon dolardan 71 milyon 95 milyon dolara çıktı.
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