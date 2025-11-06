Merkez'in rezervleri düştü
06.11.2025 14:37
Anadolu Ajansı
Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 2 milyar dolar düştü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz rezervlerini açıkladı. TCMB'nin verilerine göre döviz rezervleri 185 milyar 598 milyon dolardan 183 milyar 598 milyon dolara geriledi.
Böylece rezervlerde 2 milyar dolarlık düşüş yaşandı.
Altın rezervleri 104 milyar 667 milyon dolardan 103 milyar 215 milyon dolara düştü.
Döviz rezervleri 80 milyar 839 milyon dolardan 80 milyar 383 milyon dolara düştü.