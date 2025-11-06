Merkez'in rezervleri düştü

06.11.2025 14:37

Merkez'in rezervleri düştü
Anadolu Ajansı

Haber Merkezi

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 2 milyar dolar düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz rezervlerini açıkladı. TCMB'nin verilerine göre döviz rezervleri 185 milyar 598 milyon dolardan 183 milyar 598 milyon dolara geriledi.

 

Böylece rezervlerde 2 milyar dolarlık düşüş yaşandı.

 

Altın rezervleri 104 milyar 667 milyon dolardan 103 milyar 215 milyon dolara düştü.

 

Döviz rezervleri 80 milyar 839 milyon dolardan 80 milyar 383 milyon dolara düştü.