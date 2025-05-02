Merkez'in rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her hafta açıkladığı döviz rezervleri belli oldu. Merkez'in toplam rezervleri 146 milyar 557 milyon dolardan 141 milyar 51 milyon dolara düştü.



TCMB rezervleri bir haftada 5 milyar 506 milyon dolar düştü.



Altın rezervleri 82 milyar 252 milyon dolardan 81 milyar 800 milyon dolara geriledi.



Döviz rezervi ise 64 milyar 305 milyon dolardan 59 milyar 251 milyon dolara düştü.