Merkez'in rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz rezervlerini açıkladı. TCMB'nin verilerine göre döviz rezervleri 198 milyar 442 milyon dolardan 185 milyar 506 milyon dolara geriledi.



Böylece rezervlerde 13 milyar 36 milyon dolarlık düşüş yaşandı.



Altın rezervleri 111 milyar 169 milyon dolardan 104 milyar 667 milyon dolara düştü.



Döviz rezervleri 87 milyar 273 milyon dolardan 80 milyar 839 milyon dolara düştü.